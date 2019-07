Gestoppte bzw. gedrehte Serien: B-A-L Germany AG Vz -2,67% auf 7,3, davor 14 Tage im Plus (66,67% Zuwachs von 4,5 auf 7,5), Südzucker -0,06% auf 15,85, davor 8 Tage im Plus (10,29% Zuwachs von 14,38 auf 15,86), Uniper -0,79% auf 27,51, davor 8 Tage im Plus (4,33% Zuwachs von 26,58 auf 27,73), bet-at-home.com +0,1% auf 52,65, davor 5 Tage im Minus (-3,13% Verlust von 54,3 auf 52,6), HANG SENG +0,31% auf 28204,7, davor 5 Tage im Minus (-2,63% Verlust von 28875,6 auf 28116,3), GoPro -0,35% auf 5,62, davor 4 Tage im Plus (4,83% Zuwachs von 5,38 auf 5,64), Fresenius +0,6% auf 46,115, davor 4 Tage im Minus (-4,81% Verlust von 48,16 auf 45,84), Wacker Chemie +0,94% auf 64,54, davor 4 Tage im Minus (-6,98% Verlust von 68,74 auf 63,94), S&T+0,62% auf 19,4, davor 4 Tage im Minus (-5,86% ...

