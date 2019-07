Die SoWiTec Unternehmensgruppe verkündet den erfolgreichen Abschluss des Einstiegs von Vestas beim Wind- und Solarenergie-Projektierer mit einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 25,1%. Finanzielle Details wurden allerdings nicht kommuniziert. Heute außerdem in den News: Companisto bietet ab sofort B-Shares von Aresus Pharma an und KFM veröffentlicht Ersteinschätzung zur 6,0%-Anleihe der M Objekt ...

