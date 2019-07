Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 8,40 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der wahrscheinliche Wechsel der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einer noch lockereren Geldpolitik sei negativ für die europäischen Banken, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Eine Leitzinssenkung um 20 Basispunkte führe zu einem aggregierten Gewinnrückgang von sechs Prozent für die 32 Banken aus dem Euroraum unter der Beobachtung von Goldman./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 06:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

