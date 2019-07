Der Hype um Virtual Reality ist deutlich abgeflacht. Berechtigter Kritikpunkt: Es gibt keine wirklichen Spielekracher für Oculus und Co. Doch neue Investitionen von Facebook könnten das bald ändern.Laut einem Bericht von The Information plant Facebook aktuell nicht nur den Zukauf eines Spielestudios, sondern will zusätzlich andere Franchises in die virtuelle Realität bringen.Für zwei Spielereihen sind laut den Quellen die Verträge bereits unterzeichnet: Für "Assassin's Creed" und "Splinter Cell" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...