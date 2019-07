Wien (www.anleihencheck.de) - Bei der gestrigen Anhörung im Repräsentantenhaus gab sich FED-Chef Powell Mühe, betont dovish aufzutreten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe Powell von einer "umfassenden" globalen Konjunkturschwäche gesprochen, die auch den Ausblick für die US-Wirtschaft belaste. Die FED werde darauf "angemessen" antworten, um das Wachstum zu stabilisieren, so Powell (bereits zuvor habe Powell diese Formulierung gewählt). Auch die gute Arbeitsmarktlage stehe nicht im Widerspruch zu einer geldpolitischen Lockerung. So seien auf dem Arbeitsmarkt keine Überhitzungserscheinungen zu erkennen und die Löhne seien nur moderat gestiegen. ...

