Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von deutschen Pfandbriefen und Covered Bonds haben nach dem Bekenntnis von EZB-Präsident Draghi zu noch mehr geldpolitischer Lockerung auf dem Notenbankertreffen in Sintra nochmals kräftig nachgegeben, so die Analysten der DekaBank.In der Folge würden die meisten Pfandbriefe und auch viele Covered Bonds bis zu Laufzeiten von acht Jahren bereits mit negativen Renditen handeln. Mittlerweile hätten sich die Investoren auch daran gewöhnt, Neuemissionen mit negativen Renditen zu zeichnen. Einen neuen Rekord habe in dieser Beziehung die Helaba aufgestellt, die einen fünfjährigen Hypothekenpfandbrief mit einer Rendite von minus 22 Bp erfolgreich habe platzieren können. Bemerkenswert bei der freundlichen Zinsentwicklung sei, dass die Swapsätze den Bundrenditen folgen könnten und sogar noch outperformen würden. Die Entwicklung sei also rein zinsgetrieben und nicht auf Knappheitsprämien bei Bundesanleihen in Erwartung eines neuen Wertpapierankaufprogramms zurückzuführen. (Ausgabe Juli/ August 2019) (11.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...