Die Baader Bank hat die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG nach Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Aus den Unternehmensaussagen gehe nicht hervor, ob der gesunkene Wert der gehaltenen Unternehmensanteile auf niedrigere Bewertungen oder auf Negativentwicklungen einzelner Beteiligungen zurückgehe, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngst angekündigte Veräußerung des Spezialfolien-Herstellers Infiana an einen Finanzinvestor aus Großbritannien zeige aber, dass die Aussichten für die langfristigen Erträge aus dem Beteiligungsportfolio positiv blieben./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 08:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-07-11/11:19

ISIN: DE000A1TNUT7