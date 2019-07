Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe. Gehe es nach den Vorstellungen der Allianz, könnten sich große Investoren in naher Zukunft an Cyberversicherungen beteiligen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...