Detroit (ots/PRNewswire) - Arilou Automotive Cyber-Security Technologies, Lieferant von High-End-Cyber-Sicherheitslösungen für die Automobilindustrie und Teil der NNG Group, wurde mit dem Frost & Sullivan's 2019 Best Practices Award for Technology Innovation ausgezeichent.



Der Erhalt der Auszeichnung baut auf der außergewöhnlichen Leistung von Arilou in unabhängigen Tests von OEMs und dem University of Michigan Transport Research Institute (UMTRI) auf.Arilous Lösungen sind die einzigen, die in monatelangen Tests, die von UMTRI durchgeführt wurden, perfekte Ergebnisse erzielten und konsequent die beste Leistung ihrer Klasse unter Beweis stellten - Millionen von analysierten bösartigen Nachrichten werden überwunden, um eine 100%ige Erkennung und Prävention ohne Fehlalarme zu gewährleisten.



Dies geht einher mit der Weiterentwicklung der strategischen Partnerschaften von Arilou mit Automobilherstellern und anderen Branchenführern wie STMicroelectronics und Alpine Electronics, Inc. und der Zusammenarbeit mit Sicherheitsanbietern von ergänzenden Lösungen, einschließlich Upstream Security und Green Hills Software.



Ziv Levi, CEO und Gründer von Arilou, der den Preis bei einer Londoner Zeremonie entgegennahm, kommentierte die Leistung von Arilou.



"Wir freuen uns, von Frost & Sullivan als weltweit führend im Bereich 'Cybersicherheit im Fahrzeug' anerkannt zu werden", sagte Herr Levi. "Als Pioniere der Automobil-Cybersicherheit werden wir unsere Führungsposition in diesem Bereich weiter ausbauen und unseren Kunden erstklassige, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen anbieten."



Mit Fokus auf den innovativen Charakter des Parallel Intrusion Prevention System (PIPS) von Arilou und mit einem vielschichtigen Sicherheitaansatz nennt Dorothy Amy, Senior Research Analyst von Frost & Sullivan, die "starke Gesamtleistung, wachsende Partnerschaften und erweiterte Sicherheitsfunktionen..." als Schlüsselfaktoren bei der Preisvergabe.



ÜBER ARILOU



Arilou, ein Unternehmen der NNG Group mit Sitz in Israel, ist der führende Anbieter von bahnbrechenden Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie und der erste Anbieter von CAN- und Ethernet-Netzwerksicherheit im Fahrzeug. Sein Software Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) wurde unabhängig von UMTRI getestet und erzielte perfekte Ergebnisse. Es bietet höchste Erkennungs- und Präventionsraten ohne Fehlalarme. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz und seinen kostengünstigen Mehrschichtlösungen verwirklicht Arilou den umfassenden Schutz von Fahrzeugen.



ÜBER FROST & SULLIVAN



Frost & Sullivan, die Growth Partnership Company, ermöglicht es Kunden, das Wachstum zu beschleunigen und erstklassige Positionen in Wachstum, Innovation und Führung zu erreichen. Frost & Sullivan mit seinen 45 Niederlassungen auf sechs Kontinenten verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Global-1000-Unternehmen, aufstrebenden Unternehmen und der Investmentgemeinschaft.



ÜBER NNG LLC



NNG, ein globaler Automobil-Softwarelieferant, arbeitet daran, das beste Fahrzeugerlebnis für alle zu bieten. Das Unternehmen bietet Lösungen von außergewöhnlichem Wert für vernetzte Navigation, Cybersicherheit und Benutzererfahrung.



Die Lösungen, die für ihre iGO-Navigationssoftware bekannt sind, werden hauptsächlich in White-Label-Produkten für große Automobilunternehmen eingesetzt. Die Navigation von NNG ist weltweit auf über 60 Millionen Geräten bei 38 Automarken installiert und verzeichnet ein steigendes Umsatzwachstum.



NNG ist auf allen Kontinenten vertreten und unterhält unter anderem Geschäftsstellen in den USA (4), Brasilien, Schweiz, Ungarn (2), Israel, China, Indien, Südafrika und Japan, um hochgradig lokalisierte Lösungen sicherzustellen und auf jedem Markt die besten verfügbaren Inhalte zusammenzuführen.



