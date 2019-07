Wien (www.anleihencheck.de) - Bei den Corporates wurde der US-amerikanische Chemiekonzern Westlake erstmalig am EUR-Primärmarkt tätig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Unternehmen habe eine Senior Anleihe (zehn Jahre, EUR 700 Mio., Baa2/BBB/BBB) bei MS+150 BP auf den Markt gebracht. Bei den Financials habe Banco Sabadell eine Senior preferred Anleihe (sechs Jahre, EUR 1 Mrd., BBB/BBB) bei MS+105 BP begeben. Darüber hinaus habe BNP Paribas eine Senior non preferred Anleihe (6NC5, EUR 1 Mrd., erw. Rating Baa1/A-/A+) bei MS+75 BP emittiert. ...

