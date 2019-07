Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsident Draghi hat den Kreditmärkten mit seinem nochmaligen dovishen Schwenk beim Notenbankertreffen in Sintra einen kräftigen positiven Impuls verliehen, so die Analysten der DekaBank.Investoren dürften sich nicht nur über dauerhaft noch niedrigere Zinsaussichten freuen, sondern würden zusätzlich die Chance auf ein Wiederaufleben des Ankaufprogramms für Corporates sehen. Auch die Nominierung von Christine Lagarde als Nachfolgerin von EZB-Präsident Draghi werde positiv gesehen, da sie bereits in ihrem Posten als IWF-Chefin mehrfach geäußert habe, wie hilfreich die sehr expansive Geldpolitik für die Marktstabilität sei. In den letzten Wochen habe eine mächtige Neuemissionswelle von Unternehmensanleihen die Performance am Kassa-Markt etwas gegenüber Kreditderivaten ausgebremst. In der Sommerpause werde diese abebben und Corporates dürften stark gesucht bleiben. (Ausgabe Juli/ August 2019) (11.07.2019/alc/a/a) ...

