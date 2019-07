Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco von 4000 auf 3600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Zwar gehe die Nachfrage nach Zigaretten und Vaporizern in den USA derzeit zurück, wie Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Die Preissetzungskraft bei BAT bleibe dennoch stabil genug, um die Gewinne weiter wachsen zu lassen./kro/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 20:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-07-11/12:19

ISIN: GB0002875804