Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Imperial Brands auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Der Tabakkonzern verfüge in nur wenigen seiner Märkte über eine ernsthafte Preissetzungsmacht, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für sie dürfte das Unternehmen mit Blick auf den Gewinn je Aktie damit wahrscheinlich mittelfristig etwas langsamer wachsen als seine Konkurrenten./kro/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 20:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-07-11/12:24

ISIN: GB0004544929