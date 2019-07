Fielmann trotzt der Hitzeflaute

Trotz des schwülen Sommerwetters mit Hitzerekorden im Juni konnte Fielmann (WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206) den Umsatz und den Gewinn im zweiten Quartal steigern. Wie das Familienunternehmen am Donnerstag anlässlich der Hauptversammlung in Hamburg bekanntgab, verbesserte sich der Vorsteuergewinn nach den vorläufigen Zahlen um rund 6 Prozent auf 58 Mio. Euro. Der Konzernumsatz kletterte zwischen April und Juni um ebenfalls 6 Prozent auf 384 Mio. Euro.

Gut behauptet

Traditionell verzeichnet der Einzelhandel deutliche Umsatzeinbußen während ausgeprägter Hitze-Monate, weil die Kundschaft zu Hause bleibt. Fielmann konnte sich dagegen in den vergangenen Monaten gut behaupten.

Wachstumstempo soll deutlich steigen

Der im MDAX notierte Konzern will das Wachstumstempo in diesem und im kommenden Jahr deutlich erhöhen. Dazu will Fielmann 2019 und 2020 insgesamt über 200 Mio. Euro in die Modernisierung des Niederlassungsnetzes, die internationale Expansion und die Digitalisierung investieren.

