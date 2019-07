Pressemitteilung der publity AG:

Bürohochhaus "Access Tower" in Frankfurt am Main voll vermietet

Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) kann eine Vollvermietung des unlängst für den eigenen Bestand erworbenen "Access Tower" in Frankfurt am Main mit einer Gesamtmietfläche von rd. 21.000 Quadratmetern vermelden. Die letzte freie Mietfläche von ca. 2.300 Quadratmetern wurde nun an die Fitesskette FITSEVENELEVEN ...

