Interview-Reihe mit Heinrich Prokop von Clever Clover und Stefan Greunz zu den Herausforderungen in einem hoch-kompetitiven Markt In den Getränkeregalen der Supermärkte sieht man jeden Tag etwas Neues. Das ist ein Hoch-Risiko-Geschäft Heinrich Prokop Wenn in einem Regal 30 Energy Drinks stehen, werde ich vermutlich zu dem greifen, von dem ich bereits von Freunden gehört habe, oder von dem ich online bereits gelesen habe Stefan Greunz Vielen Dank an Der Brutkasten und Trending Topics für die spannenden Interviews. Bei Wachstums- und Growth Hacking-Fragen zu allen Branchen ???? stehen wir natürlich sehr gerne mit unserem Know-how zur Verfügung! Eure Growth Ninjas, ...

