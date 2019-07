Bonn (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Inflationsrate ist im Juni von 1,4% auf 1,6% gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Dies habe das Statistische Bundesamt heute Morgen mit Veröffentlichung der endgültigen Daten bestätigt. Dabei habe der von der Energieseite kommende Aufwärtsdruck auf das Preisniveau nachgelassen. Dagegen habe sich die Teuerungsrate bei Dienstleistungen beschleunigt. Einen wesentlichen Anteil hieran hätten wieder einmal Pauschalreisen gehabt. Dies dürfte mit den Pfingstferien in einigen Bundesländern zusammenhängen, die in diesem Jahr im Juni gelegen hätten, 2018 hingegen im Mai. ...

