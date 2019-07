Der Lufthansa -Konzern ist mit gestiegenen Passagierzahlen und vollen Flugzeugen in den Sommer gestartet. Europas größte Fluggesellschaft beförderte zusammen mit ihren Töchtern wie Swiss, Austrian und Eurowings im Juni rund 13,8 Millionen Fluggäste und damit 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Die Auslastung der Jets verbesserte sich konzernweit um 1,6 Punkte auf 85,2 Prozent. Die Nachfrage ist damit stärker gestiegen als die von Lufthansa angebotenen Plätze. Dies galt auch für das Drehkreuz München, das unter anderem wegen der Verlagerung der Riesenjets vom Typ Airbus A 380 ein um 10,7 Prozent gesteigertes Angebot vermarkten konnte. Die Nachfrage kletterte hier um 11,1 Prozent.

In den ersten sechs Monaten haben die Airlines im Konzern mehr als 68,9 Millionen Passagiere geflogen, 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Auslastung betrug 80,8 Prozent der angebotenen Sitzkilometer, das waren 0,9 Punkte mehr. Die Billigtochter Eurowings, die im Juni ihr Flugangebot im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht um 1,1 Prozent verringert hat, konnte 6,5 Prozent mehr Passagiere begrüßen. Im ersten Halbjahr lag sie bei der Passagierzahl 1,5 Prozent über dem Vergleichswert./ceb/DP/stk

