Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Deutsche Wohnen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 44 auf 40 Euro gesenkt. Der Kurssturz bei der Aktie des Immobilienkonzerns wegen der politischen Unsicherheiten sei übertrieben, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen des Mietendeckels in Berlins seien nicht so groß, wie der Rückgang es suggeriere./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 07:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / 08:20 / MESZ

ISIN DE000A0HN5C6

AXC0153 2019-07-11/13:47