Großer Aufschrei am Freitag - der US Arbeitsmarkt ist robuster als gedacht. Also doch keine Zinssenkung der Fed - fragten sich viele Anleger sorgenvoll ... Doch doch: Bei seinem Auftritt vor dem Kongress in Washington konnte Fed-Chef Jerome Powell die Sorgen zerstreuen: Wir haben doch die Handelskonflikte und die sind eine Bedrohung für die Weltwirtschaft und damit unseren Wohlstand. Ist die Situation so paradox wie sie klingt - Dank Handelskrieg steigen die Aktienkurse? Carsten Klude ist Chefvolkswirt von MM Warburg und sagt bei Börse Stuttgart TV: Das Marktverhalten ist derzeit skurril, gelinde gesagt. Bad news are good news, aber das kann nicht von Dauer sein.