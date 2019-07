(shareribs.com) Chicago 11.07.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Mittwoch etwas fester. Vor der Veröffentlichung des heutigen WASDE-Berichtes halten sich die Marktteilnehmer aber zurück. Im elektronischen Handel verliert Dezember-Mais 2,25 Cents auf 4,3725 USD/Scheffel. Am Mittwoch schaffte Mais in Chicago eine leichte Gegenbewegung, gestützt von der Vorsicht der Marktteilnehmer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...