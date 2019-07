Mladá Boleslav (ots) -



- Ressourcenschonung: SKODA AUTO senkt CO2-Emissionen sowie Energie- und Wasserverbrauch und überzeugt mit vorbildlichem Recycling - ,GreenFuture'-Strategie: umfassendes unternehmensweites Maßnahmenpaket für nachhaltigen Umweltschutz - Soziale Verantwortung: aktives soziales Engagement in zahlreichen Projekten und in den Werksregionen - Top Responsible Large Company Award 2018: SKODA für Einsatz im Bereich Nachhaltigkeit und strategisch verantwortungsvolles Handeln ausgezeichnet



Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht von SKODA AUTO präsentiert einen detaillierten Überblick über die Aktivitäten des Unternehmens im Nachhaltigkeitsbereich während der vergangenen zwei Jahre. Im Rahmen der erfolgreichen Umsetzung seiner 'Green Future'-Strategie hat SKODA unter anderem Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Abfallvolumen weiter reduziert. Die Nachhaltigkeitsstrategie 'Green Future' bündelt die Bereiche 'Green Factory', 'Green Product' und 'Green Retail' und verfolgt das Ziel, die Umweltauswirkungen, die sich aus der Unternehmenstätigkeit ergeben, konsequent zu minimieren. Darüber hinaus setzt das Unternehmen sein vielseitiges gesellschaftliches Engagement fort und unterstützt zahlreiche soziale Projekte.



Mit seiner Strategie 2025 hat SKODA die Weichen für nachhaltiges und langfristiges Wachstum gestellt. Die Strategie umfasst die strategischen Kernbereiche Elektromobilität, Digitalisierung des Unternehmens, Internationalisierung und neue Mobilitätsdienstleistungen, die Erfolge in der Umsetzung zeigen sich dabei auch im Bereich Nachhaltigkeit. Als Grundlage und Orientierung dient hier die 'Green Future'-Strategie. Sie zielt neben der Entwicklung effizienter und umweltverträglicher Fahrzeuge auch auf eine ressourcenschonende Produktion und ein umweltschonendes Wirtschaften der Händlerbetriebe ab.



Gesetzte Umweltziele in der Fahrzeugproduktion übertroffen



Im Ergebnis erzielte der tschechische Automobilhersteller zwischen 2010 und 2018 bei der Fahrzeugherstellung eine Umweltentlastung von 56,1 Prozent. Damit übertraf er sein Ziel, die produktionsbedingten Umwelteinflüsse bis 2018 zu halbieren, um sechs Prozentpunkte. Der Wasserverbrauch pro produziertem Fahrzeug konnte im gleichen Zeitraum um 38,2 Prozent gesenkt werden und die Menge der Volatile Organic Compounds (VOC), die beim Lackieren anfallen, reduzierte sich pro Fahrzeug um 48,9 Prozent. Auch das Recycling steht bei SKODA ganz im Zeichen eines schonenden Umgangs mit den Ressourcen. Alle aktuellen SKODA Modelle erfüllen die derzeitigen EU-Anforderungen an die Wiederverwertbarkeit der verbauten Materialien, beim SKODA SCALA lassen sich 85 Prozent erneut verwenden.



Auszeichnung für verantwortungsvolles Handeln und Erfolge im Bereich Nachhaltigkeit



Für seinen Einsatz und seine Erfolge wurde SKODA im Jahr 2018 mit dem Top Responsible Large Company Award ausgezeichnet. Er wird von der Non-Profit Organisation 'Business for Society' an Unternehmen verliehen, die langfristig und strategisch verantwortungsvoll handeln und ihren ökologischen Fußabdruck optimieren.



Umfangreiches soziales Engagement



Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht von SKODA AUTO umfasst zudem detaillierte Informationen zum sozialen Engagement des Unternehmens. Der Automobilhersteller nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg wahr und bringt sich im Rahmen von Sponsoring und vielseitigen CSR-Aktivitäten aktiv ein. Beispiele sind die Förderung der Regionen rund um die Produktionsstandorte oder die Beteiligung an Projekten, unter anderem zu Verkehrssicherheit und technischer Ausbildung sowie barrierefreier Mobilität oder zur Betreuung unterstützungsbedürftiger Kinder.



Darüber hinaus pflanzt SKODA bereits seit 2007 für jedes in Tschechien verkaufte Fahrzeug des Herstellers einen Baum. Seit dem Start des Programms wurden auf einer Fläche so groß wie 260 Fußballfelder mehr als 820.000 Bäume eingepflanzt. Neben den Mitarbeitern des Unternehmens und ihren Familien beteiligen sich an dieser Aktion auch nichtkommerzielle Organisationen. Seit 2010 nehmen zudem die Auszubildenden der unternehmenseigenen Berufsschule sowie Praktikanten an dem Projekt teil. 2017 stand die Aktion über SKODA Vertragshändler erstmals auch Kunden des Automobilherstellers offen.



Nachhaltigkeitsbericht entspricht internationalem Standard der Global Reporting Initiative



SKODA informiert bereits seit 2005 alle zwei Jahre über seine Aktivitäten auf dem Gebiet der nachhaltigen Unternehmensführung. Der jetzt vorgestellte, siebte Nachhaltigkeitsbericht erfüllt die GRI Standards Core Option der Global Reporting Initiative und entspricht damit den internationalen Richtlinien für transparente Berichterstattung.



Der Nachhaltigkeitsbericht 2017/2018 von SKODA AUTO steht ab sofort auf dem SKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de zum Download bereit (https://www.skoda-media.de/seite/154/nachhaltigkeit/154//).



