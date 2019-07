Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Yuyu Pharma, ein koreanisches Unternehmen aus der Gesundheitsbranche feierte das dritte Jahr seiner Einführung des Yuyu Compliance-Management-Systems, indem die leitenden Angestellten zum "Self Compliance Day"-Workshop des Unternehmens eingeladen wurden.



Das Compliance-Team von Yuyu Pharma hat seine Angestellten in jedem Jahr mit diesem Workshop dabei unterstützt, ein besseres Verständnis für den Compliance-Management-Systemprozess zu entwickeln und vorbildliche Verfahren zu teilen. Das Team hat außerdem zwei Mitglieder der Geschäftsleitung darin geschult, die richtigen Mitarbeiter zu finden, um die Einführung dieses Systems zu leiten. Zur Schulung gehört die Planung, welche Ressourcen verfügbar sind und was benötigt wird, um ein stärkeres Compliance-System auf lokaler Ebene zu entwickeln, die Identifizierung von Rollen und Verantwortlichkeiten eines Compliance-Leaders und der Teammitglieder und das Entwerfen angemessener Stellenbeschreibungen.



Robert Wonsang Yu, Chief Operating Officer von Yuyu sagte: "Talentierte Menschen, eine lebendige Unternehmenskultur und Compliance sind die wichtigsten Bestandteile für das weitere Wachstum und den Erfolg von Yuyu. Ich hoffe, dass unsere Mitarbeiter durch diesen Workshop zu besseren Managern werden und dem Unternehmen entsprechend internationaler Standards bei seinem Wachstum helfen können.



Yuyu Pharma hat seit 2016 einige Veränderungen umgesetzt, um die Transparenz zu erhöhen. Das Compliance-Team von Yuyu Pharma wurde damit beauftragt, Compliance-Verfahren und -Richtlinien für alle Abteilungen, insbesondere für die Vertriebs- und Marketingteams zu entwickeln. Ein Compliance-Management-Komitee tagt monatlich, um den Teamfortschritt zu überprüfen. Des Weiteren haben die IT- und Finanzabteilung von Yuyu das Meldesystem für Unternehmensausgaben aktualisiert, um ein papierloses System zu schaffen.



Informationen zu Yuyu Pharma



Yuyu Pharma wurde im Jahr 1941 gegründet. Das Unternehmen ist im Bereich der Herstellung, des Vertriebs und des Marketings von Pharmaprodukten, Medizingeräten und medizinischen Nahrungsmitteln in Südkorea und in Südostasien tätig.



Yuyu Pharma konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung einer vergrößerten Prostata und trockener Augen.



YY-201 ist ein Medikament zur Behandlung einer vergrößerten Prostata. Das Medikament beinhaltet die Komponenten aus zwei verbreiteten Prostata-Medikamenten, aber die Tabletten wurden laut dem Unternehmen verkleinert, damit die Einnahme für die Patienten erleichtert wird.



Das Medikament für trockene Augen, YDE, befindet sich derzeit im vorklinischen Stadium. Es hat vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung des Syndroms des trockenen Auges in frühen Tierversuchsmodellen gezeigt.



