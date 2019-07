Frankfurt am Main (ots) -



- Die Deutsche Sporthilfe hat eine neue Markenkampagne gestartet. Mit ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Motiven und plakativen Aussagen will die Deutsche Sporthilfe auf den Alltag und die Einstellungen der von ihr unterstützten Athleten aufmerksam machen und dabei auch die Rolle der Stiftung für die Athletenförderung verdeutlichen.



Die Kampagne firmiert unter dem Hashtag leistungleben. Die Doppeldeutigkeit ist dabei Teil der Idee: Athleten leben "für die Leistung" bzw. verkörpern Leistung, andererseits müssen sie jeden Tag Leistungssport und Ausbildung, Studium oder Beruf in Einklang bringen. In den sozialen Netzwerken finden sich bereits erste Posts der Athleten.



Alle Motive finden sich auf der Kampagnenwebseite: www.sporthilfe.de/leistungleben



Hinter jedem Motiv steckt zudem eine Geschichte. Die Sporthilfe will diese sichtbar machen und veröffentlicht nach und nach Storys zu aktuell und ehemals geförderten Athleten.



Zum Start sind dies Geschichten zu:



Dirk Nowitzki (Basketball) https://bit.ly/2XVUzby



Johannes Floors (Para-Leichtathletik) https://bit.ly/2NKtjJ5



Theresa Stoll (Judo) https://bit.ly/2NNt9Rm



Der Abdruck von Motiv und Texten ist für Redaktionen honorarfrei möglich.



Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von der Berliner Agentur THE BRAND ORCHESTRA.



Der Start der Markenkampagne ist auch der Zeitpunkt für die Modernisierung des Logos der Sporthilfe.



"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Allianz. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.



