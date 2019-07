Kopenhagen (www.anleihencheck.de) - Das Geld sitzt wieder locker bei den Zentralbanken, fast überall auf der Welt, wie Anleger davon profitieren können, erklärt Lars Skovgaard Andersen, Investmentstratege bei Danske Invest.Vor einem Jahr hätten Anleger weltweit steigende Zinsen gefürchtet. Doch nun habe sich das Bild komplett gewandelt: In der Eurozone und in den USA würden sich die Notenbanken auf Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte vorbereiten. Und laut eines Berichts der Bank of America Merrill Lynch würden 37 Schwellenländer verbal oder in der Praxis eine lockere Geldpolitik verfolgen, darunter auch China. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...