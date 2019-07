Paris (www.fondscheck.de) - Amundi listet mit dem Amundi Physical Gold ETC (ISIN FR0013416716/ WKN A2UJK0) sein erstes Exchange-Traded-Commodity-Produkt auf Xetra, so Amundi Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Einen Monat nach der Notierung an der Euronext in Paris und Amsterdam Ende Mai ist das Anlagevermögen des Amundi Physical Gold ETC bereits auf rund 280 Millionen Euro angewachsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...