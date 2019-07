Den ersten markanten Hochpunkt markierte das Wertpapier von Continental Mitte 2007 mit einem Hoch bei 111,71 Euro. Anschließend folgte die Finanzkrise und drückte die Kursnotierungen bis Anfang 2011 auf einen Wert von gerade einmal 10,11 Euro wieder abwärts. In den darauf folgenden Jahren konnte das Papier wieder merklich zulegen und eroberte sich Anfang 2018 ein Rekordhoch von 257,40 Euro. Nur wenig später ging die Aktie in einen steilen Abwärtstrend über und fiel auf 118,30 Euro bis Ende letzten Jahres zurück. Nach einem kleinen Hüpfer zur Oberseite scheiterte der Wert bereits am 50-Wochen-Durchschnitt und rutschte in dieser Woche sogar aus seinem langfristigen Abwärtstrend heraus. Damit dürfte nun die Kursmarken aus 2007/2008 zum Tragen kommen.

