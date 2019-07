Das Analysehaus Warburg Research hat nach der überraschend deutlichen Gewinnwarnung von Krones eine Überarbeitung der Prognosen avisiert. Nachdem die Vorsteuermarge des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen im ersten Quartal noch bei 5,2 Prozent gelegen habe, müsse es im zweiten Quartal wohl zu einem heftigen Abschwung gekommen sein, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Krones rechnet für das Gesamtjahr nur noch mit einer Vorsteuermarge von 3 Prozent und damit der Hälfte des bisher erwarteten. Die Einstufung der Krones-Aktie lautet bislang "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

