Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro von 52 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach der überraschend massiven Gewinnwarnung von BASF sei nun bei den europäischen Chemiewerten "die Katze für das zweite Quartal aus dem Sack", schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Kürzung der Gewinnprognose (EPS) für 2019 falle beim Kunststoffkonzern neben BASF, Fuchs Petrolub, Umicore und Wacker Chemie am deutlichsten aus. Stott bleibt zur bevorstehenden Berichtssaison auch vorsichtig für das zweite Halbjahr./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-07-11/14:20

ISIN: DE0006062144