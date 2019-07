Mainz (ots) -



Mehr als 20 Jahre liegen zwischen den beiden Frauen, die sich auf ein gemeinsames Kunstprojekt einlassen: Musikerin Lary besucht Birgit Brenner, die an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart als Professorin für Installation lehrt. In Brenners Atelier führen die beiden Hip-Hop und Raumkunst zusammen. Zu sehen ist die Begegnung in dem Webvideoformat "Art Work" ab Donnerstag, 11. Juli 2019, bei ZDFkultur.



"Art Work" zeigt in jeweils rund zehnminütigen Dokumentationen, welches Potenzial in der Begegnung von zwei schöpferischen Menschen steckt. Ein Kennenlernen, ein spontaner Ideenaustausch, gegenseitige Inspiration - am Ende entsteht ein gemeinsames Werk: ein Gemälde, eine Skulptur, eine Installation, Performance oder Ausstellung.



"Art Work" bringt Kulturschaffende aus unterschiedlichen Bereichen zusammen: In weiteren Folgen ist Künstlerin Alicja Kwade mit Sänger Dagobert verabredet, Model und Performance-Künstlerin Britta Thie trifft Punkgröße Peaches. Musiker Drangsal besucht Malerin Conny Maier, und Galerist Johann König tauscht sich mit DJ WestBam aus.



Die Reihe "Art Work" ist Teil des neuen digitalen Kulturraums des ZDF. Unter zdfkultur.de macht das ZDF Kulturinhalte zugänglich, fördert das Verständnis für Kunst und Kultur und ist selbst als Kulturproduzent tätig. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen - mit neuen, interaktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.



