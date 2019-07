Epigenomics AG erhält den MedTech Outlook 2019 Top 10 In-Vitro Diagnostics Award DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Sonstiges Epigenomics AG erhält den MedTech Outlook 2019 Top 10 In-Vitro Diagnostics Award 11.07.2019 / 14:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Epigenomics AG erhält den MedTech Outlook 2019 Top 10 In-Vitro Diagnostics Award * Das Unternehmen wird für seine führende Rolle bei der Weiterentwicklung blutbasierter Tests zur Krebsdiagnose ausgezeichnet Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (USA), 11. Juli 2019 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY) hat heute bekannt gegeben, dass sie vom Magazin MedicalTech Outlook für den Top 10 In-Vitro Diagnostics Award 2019 ausgewählt wurde. Mit dem jährlich verliehenen Preis werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich in ihren jeweiligen Fachgebieten hervorgetan haben. Das Auswahlgremium hat hervorgehoben, dass Epigenomics mit seiner einzigartigen, proprietären DNA-Methylierungs-Biomarkertechnologie einen neuen Weg geht, um ein Portfolio nicht-invasiver, blutbasierter Tests zu entwickeln, die die Erkennung von Krebs erleichtern werden. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Epi proColon, ist ein innovativer Früherkennungstest für Darmkrebs (CRC), der mit einer einfachen Blutabnahme durchgeführt wird und in den USA, Europa und China erhältlich ist. Der HCCBloodTest CE von Epigenomics ist derzeit in Europa verfügbar und befindet sich in der klinischen Prüfung zur Zulassung in den USA. Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG: "Ärzte brauchen neue CRC-Screeningoptionen, die dazu beitragen können, die Vorsorgeroutine bei den 30 Millionen Amerikanern zu verbessern, die nicht bereit oder nicht in der Lage sind, sich untersuchen zu lassen. Wir glauben, dass Epi proColon hier einen maßgeblichen Beitrag leisten kann, den unerfüllten medizinischen Bedarf an neuen, nicht-invasiven Strategien zur Darmkrebserkennung zu decken." Über Epi proColon Epi proColon ist für die Darmkrebsvorsorge bei Patienten mit mittlerem Risiko indiziert, die nicht bereit oder nicht in der Lage sind, die Darmkrebsvorsorge mittels Koloskopie und stuhlbasierter Methoden durchzuführen. Für Patienten erfordert der Test nur eine einfache Blutentnahme im Rahmen von routinemäßigen Arztbesuchen. Es gibt keine ernährungsbedingten Einschränkungen oder Änderungen der für den Test erforderlichen Medikamente. Die Probe wird in einem nationalen oder regionalen Diagnoselabor analysiert. Epi proColon ist Empfänger der 2019 Excellence in Molecular Diagnostics von Corporate LiveWire's Innovation and Excellence Awards. Weitere Informationen zu Epi proColon finden Sie unter www.epiprocolon.com. Über Epigenomics Epigenomics ist ein Molekulardiagnostikunternehmen, das sich auf die blutbasierte Erkennung von Krebserkrankungen mit seiner proprietären DNA-Methylierungs-Biomarkertechnologie konzentriert. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Diagnostika für mehrere Krebsindikationen mit hohem medizinischen Bedarf. Epigenomics' führendes Produkt, Epi proColon, ist ein blutbasierter Screening-Test zur Erkennung von Darmkrebs. Epi proColon hat die Zulassung der U.S. Food and Drug Administration (FDA) erhalten und wird derzeit in den USA, Europa, China und ausgewählten anderen Ländern vermarktet. Epi proLungTM und HCCBloodTest, blutbasierte Tests zur Erkennung von Lungen- und Leberkrebs, haben das CE-Zeichen in Europa erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.epigenomics.com. Kontakt Epigenomics AG Frederic Hilke IR.on AG Telefon: +49 221 9140 970 ir@epigenomics.com Kontakte in den USA Unternehmen David Bull Director of Marketing Telefon: +1 858 429 6199 David.Bull@Epigenomics.com Medienkontakt - Lazar Partners Erich Sandoval Telefon: +1 917.497.2867 esandoval@lazarpartners.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 24345-0 Fax: +49 30 24345-555 E-Mail: ir@epigenomics.com Internet: www.epigenomics.com ISIN: DE000A11QW50 WKN: A11QW5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 839891 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 839891 11.07.2019 ISIN DE000A11QW50 AXC0160 2019-07-11/14:30