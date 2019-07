Frankreich hat die Einführung einer Digitalsteuer beschlossen. Das trifft insbesondere die Tech-Giganten Amazon, Apple, Google und Facebook. Die US-Regierung stellt sich entschieden gegen den Alleingang Frankreichs, der auch in anderen Ländern der EU Schule machen könnte. Das Handelsklima droht sich zu verschlechtern.Der französische Senat hat der Einführung einer nationalen Digitalsteuer zugestimmt. Die Kammer votierte am Donnerstag in Paris für das Gesetzesvorhaben. Die Steuer zielt auf international ...

Den vollständigen Artikel lesen ...