Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Wochenende den Zentralbank-Chef Murat Çetinkaya entlassen. Stürzt Erdogan mit seinem volkswirtschaftlichen Unwissen die Türkei nun in eine ähnlich tiefe Wirtschaftskrise wie man sie in Venezuela beobachten kann? Jan Dehn vom Schwellenländerfonds Ashmore Group ist vom Niedergang der türkischen Wirtschaft überzeugt. Gegenüber "Bloomberg" erklärte er, dass die türkische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...