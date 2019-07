Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt am Main (pta020/11.07.2019/14:20) - Am heutigen Tag fand vor dem zuständigen Insolvenzgericht Frankfurt am Main die abschließende Gläubigerversammlung statt. In dem Erörterungs- und Abstimmungstermin wurden den Gläubigern und den Aktionären der Gesellschaft der ausgearbeitete und auf der Webseite der Gesellschaft verfügbare Insolvenzplan sowie dessen Änderungen seit Einreichung des Plans erörtert, abschließend stimmten insgesamt 3 Gruppen über den Plan ab. Der vorgestellte Insolvenzplan wurde von allen Gruppen einstimmig angenommen.



Zur Erlangung der Rechtskraft des Insolvenzplans sind noch Einspruch- und Klagefristen abzuwarten.



