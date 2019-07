In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe spürbar gesunken. In der vergangenen Woche gingen sie um 13 000 auf 209 000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel einen Rückgang auf 221 000 Anträge erwartet. Die Zahl der Vorwoche wurde etwas nach oben revidiert auf 222 000.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 3250 auf 219 250. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

06. Juli 19 209 -13 219,25 -3,25

29. Juni 19 222 -7 222,50 0,75

22. Juni 19 229 12 221,75 2,75

15. Juni 19 217 -5 219,00 1,25°

(Angaben in Tsd)

