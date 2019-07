Aumann-Aktien verlieren am Donnerstag rund ein Fünftel ihres Wertes. Ebenfalls deutlich im Minus: Die Aktien von Continental, Leoni und Paragon. Das Papier von Continental hat nach tagelanger Talfahrt gar den tiefsten Stand seit beinahe sechs Jahren erreicht, scheint in den freien Fall übergegangen zu sein. Die Verluste heute sorgen dafür, dass der Automobilsektor zu den schwächsten in dieser Woche zählt. Es ist nicht so, dass Anleger in der Branche der Automobilzulieferer keinen Kummer gewöhnt ...

