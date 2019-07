Wien (www.fondscheck.de) - Die Schweizer Finanzgruppe Edmond de Rothschild erwirbt einen Anteil von 34 Prozent an dem französischen Asset Manager ERAAM, so die Experten von "FONDS professionell".Mit der Beteiligung wolle die Genfer Privatbank ihre Expertise im quantitativen Management ausbauen, heiße es in einer Mitteilung. Die Pariser Boutique mit einem zehnköpfigen Research- und Managementteam habe sich auf Faktor-Strategien spezialisiert. Den Kaufpreis hätten die Parteien nicht genannt. ...

