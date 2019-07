Bad Homburg v. d. Höhe (www.fondscheck.de) - Die Frankfurter Fondsexperten der f-fex AG haben zum Stichtag 30.06.2019 in zwölf neuen Fondskategorien (Peergroups) erstmalig ein Rating vergeben, so die f-fex AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...