Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Enel von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz der überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei die Aktie des Versorgers im Branchenvergleich unterbewertet, womit sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete, schrieb Analyst Stefano Bezzato in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung habe sich durch den Fokus auf Erneuerbare Energien und Netzwerke deutlich verbessert und die Wachstumsaussichten seien mit die besten im Sektor./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 03:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-07-11/15:14

ISIN: IT0003128367