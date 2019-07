Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Air Liquide von 100 auf 116 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mit dem neuen Kursziel für die Aktie des Gasekonzerns trage er lediglich der gestiegenen Branchenbewertung Rechnung, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seit Januar habe sie sich deutlich schwächer als die Papiere der Konkurrenz entwickelt. Nach der teuren Übernahme des Konkurrenten Airgas sei Air Liquide überdurchschnittlich hoch verschuldet./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 04:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-07-11/15:16

ISIN: FR0000120073