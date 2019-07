Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Volkswagen sei sein "Top Pick" unter den europäischen Autobauern, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wolfsburger profitierten von unternehmensspezifischen Gewinntreibern wie der stark wachsenden Fertigungsplattform Modularer Querbaukasten sowie der Fokussierung auf SUV-Fahrzeuge./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 03:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039