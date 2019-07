Fresenius Medical Care: Ein Geschenk von Donald Trump

Die angekündigten Pläne der US-Regierung zur Reform der Behandlung von Dialyse-Patienten verschaffen Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) aktuell kräftigen Rückenwind. Die Aktie kann die am Mittwoch gestartete Aufholbewegung am Donnerstag mit einem Plus von 2 Prozent fortsetzen (aktuell: 69,18 Euro).

Neuer Erlass

US-Präsident Donald Trump unterschrieb einen Erlass, der u.a. die Verlagerung von Dialyse-Behandlungen von teuren Kliniken in die Wohnungen der Patienten beinhaltet. Außerdem ist geplant, die Abrechnung mit den Krankenversicherungen zu reformieren.

Gewinne dürften deutlich steigen

Bisher gibt es hierzu zwar noch keine Details, aber laut Modellrechnungen könnte Fresenius Medical Care in Zukunft mehrere Tausend US-Dollar pro Jahr und Patient einsparen, erklärte die Berenberg Bank. Das würde den Vorsteuergewinn des DAX-Konzerns deutlich steigern.

Den vollständigen Artikel lesen ...