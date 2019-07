In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um die Deutsche Bank, Aixtron, Aumann, Tesla, BYD und BMW. Kaum hat die Deutsche Bank die Neuausrichtung eingeleitet, da wird sich schon wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Das Finanzinstitut steht im Verdacht, am Finanzskandal um den malaysischen Staatsfonds IMDB beteiligt gewesen sein. Die Aktie verliert weiter an Wert und nähert sich wieder ihrem Allzeittief bei knapp unter 6 Euro. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um den Kurssturz der Aktien der beiden deutschen Maschinenbauer Aixtron und Aumann, um den Ausabu der Produktion bei Tesla, die lange Wartezeit bei der BYD-Aktie und um die fehlenden Perspektiven und den scheidenden Chef bei BMW.