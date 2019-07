Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Er rechne mit einem organischen Umsatzwachstum von 5,5 Prozent im Gesamtjahr 2019 für die medizinische Bildgebung, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Wichtiger für das Investment-Szenario sei aber ein Aufwärtstrend beim Labordiagnostiksystem Atellica in den nächsten zwölf Monaten./elm/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 14:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-07-11/15:46

ISIN: DE000SHL1006