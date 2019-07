Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 104 Franken belassen. Der zunächst abgeblasene Börsengang der Lebesversicherungstochter des Schweizer Rückversicherers habe Folgen für den Aktienrückkauf, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zweite Hälfte des zwei Milliarden Franken schweren Programms in der zweiten Hälfte des Jahres dürfte nun nicht stattfinden./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 02:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / 02:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0126881561