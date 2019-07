Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Sie erwarte ein durchwachsenes zweites Quartal, schrieb Analystin Elena Mariani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schlechtere Trends für Luxottica würden jedoch durch eine bessere Performance von Essilor mehr als ausgeglichen. Eine Beschleunigung des Wachstums aus eigener Kraft sei im zweiten Halbjahr 2019 essenziell. Der Markt erwarte besonders vom Kapitalmarkttag am 18. September neue Details./elm/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 13:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-07-11/15:53

ISIN: FR0000121667