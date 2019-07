YIELCO Investments AG: YIELCO legt dritten Private Equity Dachfonds für Special Situations auf DGAP-News: YIELCO Investments AG / Schlagwort(e): Fonds/Private Equity YIELCO Investments AG: YIELCO legt dritten Private Equity Dachfonds für Special Situations auf (News mit Zusatzmaterial) 11.07.2019 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG YIELCO legt dritten Private Equity Dachfonds für Special Situations auf München, 11. Juli 2019 - Die YIELCO Investments AG, spezialisierter Investor im Bereich Alternative Anlagen, gibt das erste Closing der zweiten Generation des Multi-Manager-Programms für Special Situations mit Fokus USA mit einem Zeichnungskapital in Höhe von ca. 345 Mio. USD bekannt. Die YIELCO Investments AG, ein auf Investmentlösungen (Multi Manager-Programme) im Bereich Infrastruktur, Private Debt und Private Equity spezialisierter Finanzdienstleister, hat am 30. Juni 2019 den ersten Zeichnungsschluss (First Closing) seines Private Equity Multi-Manager-Programms "YIELCO Special Situations II" durchgeführt. Das auf die USA fokussierte Programm der zweiten Generation hat bereits im ersten Closing mit ca. 345 Mio. USD ein signifikantes Volumen, deutlich auch über der Kapitalisierung des Vorgängerfonds, einwerben können. Nach den Final Closings von YIELCO Special Situations I im Juni 2018 (Zeichnungskapital 263 Mio. USD) und YIELCO Special Situations Europe im Juni 2019 (225 Mio. EUR) setzt der YIELCO Special Situations II damit die Erfolge seiner Vorgängerfonds fort. Der Fonds hat eine Zielkapitalisierung von 375 Mio. USD bei einem maximalen Volumen von 450 Mio. USD. YIELCO konnte für das Programm das Vertrauen einer breiten Gruppe an sehr erfahrenen Investoren, insbesondere Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften aus Deutschland, gewinnen. Ferner zählt erstmals auch eine Gruppe von Investoren aus Spanien zu den Anlegern. YIELCO Special Situations II wird die attraktive Strategie des Vorgängerfonds fortsetzen. Es ist geplant, bis 2021 ein diversifiziertes Portfolio von rd. 14 Beteiligungen an Managern mit Investitionsschwerpunkt in den Bereichen komplexe Buyouts, Turnaround-Situationen und "Distressed-Debt-for-Control" (Erwerb des Fremdkapitals mit dem Ziel der Kontrollübernahme von Unternehmen) aufzubauen. Der Investitionsfokus liegt auf kleineren und mittelgroßen Transaktionen mit geographischem Schwerpunkt in Nordamerika. María Sanz, Partnerin bei YIELCO, sagt: "Gerade in Zeiten mit sehr hohen durchschnittlichen Marktbewertungen von Private-Equity-Transaktionen ist es wichtig, Managern mit ausgewiesener operativer Kompetenz auszuwählen. Diese können auch im heutigen, sehr wettbewerbsintensiven Umfeld attraktive Investitionsgelegenheiten zu deutlich unter dem Marktdurchschnitt liegenden Einstiegspreisen generieren. Durch ihre aktive operative Weiterentwicklung können so Unternehmen neu positioniert und ein echter Wertbeitrag für Investoren geschaffen werden. Über in der Regel relative tiefe Verschuldungsgrade wird zudem das Ausfallrisiko begrenzt." Dr. Peter Laib, Vorsitzender des Aufsichtsrats der YIELCO Investments AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir für das First Closing von YIELCO Special Situations II wieder eine Reihe sehr erfahrener institutioneller Investoren gewinnen konnten und bereits nahe an der Zielkapitalisierung von 375 Mio. USD liegen. Für die meisten unserer Investoren dienen die YIELCO Special Situations-Programme in der aktuellen Hochphase des Industriezyklus zur gezielten Ergänzung und Diversifikation ihrer traditionellen, wachstumsorientierten Buyout-Portfolien. Zudem können über die Abdeckung von Turnaround-Strategien attraktive Gelegenheiten im Rahmen möglicherweise anstehender Marktverwerfungen aktiv ausgenutzt werden. " Über YIELCO Investments AG YIELCO ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Spezialist für alternative Anlagen. Die Gesellschaft betreut aktuell insgesamt über 3,2 Milliarden EUR an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren und Family Offices für die Segmente Infrastruktur, Private Debt und Private Equity. Allein im Bereich Private Equity/Special Situations betreut YIELCO davon rd. 800 Millionen EUR an Investorengeldern für Investitionen in den USA und Europa. YIELCO Investments AG Karlstrasse 66 80335 München Deutschland www.yielco.com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/yielco/840067.html Bildunterschrift: Dr. Peter Laib - Aufsichtsratsvorsitzender YIELCO Investments AG Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=LPFPUDMXCB Dokumenttitel: YIELCO Investments AG - Pressemeldung 11.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 840067 11.07.2019 AXC0186 2019-07-11/16:01