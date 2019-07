-------------------------------------------------------------- www.zusatzfahrerschutz.de http://ots.de/BKP4SQ --------------------------------------------------------------



Der Zusatzfahrerschutz des RCI Versicherungs-Service in Kooperation mit der Barmenia Versicherung AG bietet im Internet eine Lösung für das kurzfristige private Autoverleihen innerhalb der Familie oder zwischen Freunden, Nachbarn oder Bekannten.



Die Infografik zeigt, wie der Zusatzfahrerschutz in vier einfachen Schritten unter www.zusatzfahrerschutz.de rund um die Uhr online aktiviert werden kann.



Auto leihen oder verleihen: Wenn die bestehende Kfz-Versicherung den Fahrerkreis auf bestimmte Personen einschränkt, übernimmt der Zusatzfahrerschutz das finanzielle Risiko, das durch einen zusätzlichen Fahrer entsteht.



Außerdem besteht durch den Zusatzfahrerschutz die Möglichkeit, den Versicherungsschutz einer bestehenden Versicherungspolice zu verbessern, indem eine komplette Vollkaskoversicherung für kurze Zeit abgeschlossen werden kann.



Über den RCI Versicherungs-Service



Die RCI Versicherungs-Service GmbH ist ein Unternehmen der französischen RCI Banque S.A. Gegründet von der Renault AG am 30. Dezember 1965, leistet der RCI Versicherungs-Service seit nunmehr fünf Jahrzehnten professionellen Versicherungsservice in Deutschland, zunächst für die Kunden der Automobilmarke Renault, später auch für die Kunden der Marken Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Seit dem 8. März 2017 ist der RCI Versicherungs-Service unter www.rci-versicherungs-service.de im Internet mit einem umfangreichen Versicherungsangebot vertreten. Unternehmenssitz der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss am Rhein.



