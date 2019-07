Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell wirken auch heute noch an der Wall Street nach. Die Zinssenkungsfantasie ist zurück. Anleger können sich dementprechend auf einen positiven Handelsstart von Dow Jones und Co einstellen.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Apple, Nike, Twitter, Snap, Alibaba und Nio. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.