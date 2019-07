Sie ähneln geschlossenen Fonds - Laufzeitfonds bieten den Anlegern jedoch wesentlich mehr Flexibilität und bieten eine solide Ertragschance.Laufzeitfonds sind Investmentfonds, welche sich in der Regel aus vielen unterschiedlichen Anleihen zusammensetzen und dabei eine festgelegte Laufzeit haben. Für den Erwerb von Fondsanteilen ist eine bestimmten Zeichnungsfrist vorgesehen. Um das Risiko zu streuen und Diversifikation zu erreichen, wird dann das angesammelte Kapital in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere angelegt. Nach Ende der angegebenen Laufzeit löst der Anbieter diesen speziellen Rentenfonds auf und schüttet das Kapital inklusive der erwirtschafteten Erträge an die Anleger aus.

